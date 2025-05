Fuga di gas, esplosione in un appartamento: grave un camionista

GUARDA IL VIDEO Un’esplosione fortissima che, improvvisamente, ha rotto il silenzio della periferia di Pordenone. Un botto che ha mandato in frantumi i vetri di un appartamento in via Goldoni, nel quartiere di Villanova. Poi le fiamme.

Erano la 6.40 di questa mattina quando sono arrivate le prime telefonate alla centrale operativa dei vigili del fuoco. “Correte, qui ha tremato tutto. Vedo del fumo uscire dal secondo piano di una palazzina”, dirà al telefono un uomo.

L’intervento dei pompieri è stato tempestivo, così come quello del personale del 118 giunto sul posto con ambulanza, automedica e l’elisoccorso.

I vigili del fuoco hanno raggiunto con l’autoscala l’appartamento interessato e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, soccorrendo l’unico occupante ferito dell’alloggio: un autotrasportatore di nazionalità rumena, di circa 40 anni. Lo hanno quindi portato all’esterno del condominio di tre piani e consegnato al personale sanitario.

L’uomo era incosciente. Aveva inalato i fumi della combustione e in più parti del corpo presentava ustioni. Sulle cause del rogo, i vigili del fuoco, che hanno chiesto il supporto dei colleghi del Niat, sono cauti: potrebbe essersi trattato di una fuga di gas. Saranno gli accertamenti a fare maggiore chiarezza sull’accaduto.

Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, sono iniziate quella di messa in sicurezza dell’appartamento e di tutto lo stabile. Per precauzione è stato evacuato l’intero condominio, che conta sei alloggi. Gli occupanti hanno potuto far rientro soltanto in tarda mattinata. Nelle loro testimonianze era percepibile la paura vissuta nei momenti successivi allo scoppio.

Sul posto, per quanto di competenza, personale delle volanti della polizia.