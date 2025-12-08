Fuga di gas fa esplodere una casa, un ferito 

I muri interni sventrati, la cucina distrutta dalle fiamme e un appartamento dichiarato inabitabile: è questo il pesante bilancio della deflagrazione avvenuta nella serata di domenica 7 dicembre a Torviscosa. Poco dopo le 19.20, in un alloggio al primo piano di un complesso di case in linea di via Cesano Maderno, una fuga di gas GPL da una bombola ha provocato un’esplosione seguita da un incendio che ha interessato gli arredi della cucina. L’onda d’urto ha danneggiato i tramezzi interni dell’abitazione, rendendola inutilizzabile. Un residente è rimasto ferito, riportando ustioni al volto e agli arti: l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Per fortuna non si registrano danni agli appartamenti vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli, il personale sanitario del SORES e i carabinieri per gli accertamenti del caso.