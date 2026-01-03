Fuga di monossido, sei evacuati portati in ospedale

Sei persone evacuate e trasferite in ospedale per accertamenti a causa di un’elevata concentrazione di monossido di carbonio sprigionata da una combustione incompleta. È il bilancio dell’intervento scattato poco prima delle 5.30 di oggi, al primo piano di una palazzina di Gradisca d’Isonzo.

I Vigili del fuoco di Gorizia, intervenuti per una presunta fuga di gas, hanno escluso perdite di metano o GPL grazie alle misurazioni strumentali, rilevando invece la presenza del gas altamente tossico, inodore e incolore. A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’appartamento interessato, mentre altri due alloggi risultavano vuoti.

Gli occupanti sono stati affidati al personale sanitario e trasportati in ospedale. Sono in corso le verifiche per chiarire l’origine della fuga; sul posto anche i Carabinieri.