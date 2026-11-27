Un’auto dei Carabinieri speronata, due militari feriti e una caccia all’uomo durata per ore tra le campagne, con il supporto di droni ed elicotteri. È il bilancio di un pomeriggio ad alta tensione vissuto ieri a San Giovanni di Casarsa, dove una banda di tre presunti ladri è riuscita a dileguarsi nei campi dopo una fuga spericolata.

Tutto è iniziato quando i militari hanno intercettato un’Alfa Romeo Giulietta nera con tre persone a bordo: la vettura era già stata segnalata in relazione a un furto consumato poco prima in un’abitazione di Casarsa.

Alla vista delle pattuglie che tentavano di bloccarli, i banditi hanno ignorato l’alt e premuto sull’acceleratore. Nel tentativo di aprirsi un varco tra le vetture dell’Arma che li avevano accerchiati, la Giulietta ha speronato violentemente una gazzella. Nell’impatto due carabinieri sono rimasti lievemente feriti.

La corsa dei malviventi è proseguita ad alta velocità in direzione Orcenico di Zoppola. E’ in aperta campagna che il conducente ha perso il controllo del mezzo: la Giulietta è uscita di strada, restando incastrata in un fosso. Abbandonata l’auto, i tre uomini sono scappati a piedi nei terreni agricoli circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

È scattato subito un imponente dispositivo di ricerca, con il supporto dall’alto di droni e dell’elicottero della Polizia, che a stamattina, tuttavia, non ha dato gli esito sperati. Dei ladri ancora nessuna traccia.