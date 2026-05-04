Fuga sulla Pontebbana con auto carica di droga: arrestato 26enne

Oltre cinque chili di hashish in panetti sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Reana del Rojale lungo la Statale 13 Pontebbana, al termine di un controllo stradale degenerato in inseguimento. Tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno intimato l’alt a una piccola utilitaria in transito: il conducente ha dapprima accostato per poi ripartire improvvisamente tentando la fuga nel traffico. La pattuglia lo ha raggiunto e bloccato in sicurezza dopo un breve tragitto.Alla guida un cittadino pakistano di 26 anni, residente a Udine, apparso molto nervoso. Nella vettura trasportava droga suddivisa in panetti, destinata allo spaccio, nascosta all’interno di confezioni che riportavano la dicitura “proteine al gusto fragola e banana”, nel tentativo di mascherarne il contenuto. I 5 chili di stupefacente avrebbero potuto fruttare oltre 50 mila euro. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Udine su disposizione della Procura.