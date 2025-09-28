Fugge all’alt della Polizia e sperona un’auto dei carabinieri: arrestato un trie

Notte movimentata per Polizia e Carabinieri di Udine, terminata con l’arresto di un 33 triestino che, dopo essere fuggito all’alt della Polizia in via Cividale, ha speronato un’auto dei carabinieri, intervenuti a supporto. L’uomo, residente a Rivignano, era alla guida di una Hyndai i20 con la quale ha iniziato una fuga terminata con lo speronamento, sul lato destro, della vettura dei carabinieri e l’uscita di strada dell’auto del triestino. A rimanere lievemente ferito è stato però il militare dell’arma che guidava la vettura. Il 33enne, fermato in via Biella, è stato arrestato dalla Polizia di stato per resistenza a pubblico ufficiale.