Inseguimento fra un’auto dei Carabinieri e uno scooter ieri sera nelle vie di Cervignano.

I militari dell’Arma hanno provato a fermare lo scooter per un controllo ma il conducente si è allontanato cercando di far perdere le tracce.

Bloccato al termine dell’inseguimento, è stato scoperto privo di patente. Lo scooter era senza revisione e senza assicurazione. Per il conducente, è scattata anche la denuncia per non essersi fermato all’alt.