Fugge all’alt, fermato e perquisito: aveva un coltello a serramanico

All’1,50 di notte guidava in via Val Gorto a Tolmezzo una Fiat 600 con il capo travisato. Situazione che ha insospettito i carabinieri che gli hanno intimato l’alt, ma lui ha tentato la fuga. Dopo aver sbandato ed essere finito contro una parete rocciosa, un uomo nativo di Tolmezzo è stato perquisito dai militari dell’arma che nella sua auto hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico di 21,5 cm di lama, un bastone in legno e una leva giratronchi. Non solo: ai successivi controlli è risultato che l’auto era stata rubata alle 23 di ieri sera a Tolmezzo ad una 88enne del luogo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato ed è ora a piede libero.