BUSINESS FVG
mercoledì 4 Febbraio 2026
BUSINESS FVG


Cronaca
Inseguimento da film lungo le strade di Udine

Fugge all'alt, preso grazie alla videosorveglianza

Protagonista un 30enne di Tavagnacco, fermato nei pressi del Terminal Nord
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un 30enne italiano residente a Tavagnacco, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla Polizia Locale di Udine dopo essere fuggito all'alt e aver seminato il panico in città per diversi minuti. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuarlo al termine di un inseguimento da film. Il veicolo, senza assicurazione, è stato sequestrato ai fini della confisca.

La vicenda, avvenuta circa venti giorni fa ma di cui si è avuto notizia oggi, si è conclusa con una denuncia a piede libero. Tutto ha avuto inizio in viale Tricesimo, quando gli agenti hanno intimato l'alt alla vettura guidata dall'uomo che, però, ha scelto di non fermarsi: ha schiacciato sull'acceleratore e si è lanciato verso il centro cittadino nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga ha compiuto una manovra estremamente pericolosa, attraversando a tutta velocità la corsia interna di un distributore di carburante per sorpassare le auto in coda, riuscendo così a dileguarsi momentaneamente.

Le ricerche sono però proseguite e grazie ad un meticoloso lavoro di analisi delle immagini della videosorveglianza comunale si è riusciti a rintracciare il fuggitivo nei pressi del Parco Commerciale Terminal Nord.

