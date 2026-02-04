Fugge all’alt, preso grazie alla videosorveglianza

Un 30enne italiano residente a Tavagnacco, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia Locale di Udine dopo essere fuggito all’alt e aver seminato il panico in città per diversi minuti. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuarlo al termine di un inseguimento da film. Il veicolo, senza assicurazione, è stato sequestrato ai fini della confisca.

La vicenda, avvenuta circa venti giorni fa ma di cui si è avuto notizia oggi, si è conclusa con una denuncia a piede libero. Tutto ha avuto inizio in viale Tricesimo, quando gli agenti hanno intimato l’alt alla vettura guidata dall’uomo che, però, ha scelto di non fermarsi: ha schiacciato sull’acceleratore e si è lanciato verso il centro cittadino nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga ha compiuto una manovra estremamente pericolosa, attraversando a tutta velocità la corsia interna di un distributore di carburante per sorpassare le auto in coda, riuscendo così a dileguarsi momentaneamente.

Le ricerche sono però proseguite e grazie ad un meticoloso lavoro di analisi delle immagini della videosorveglianza comunale si è riusciti a rintracciare il fuggitivo nei pressi del Parco Commerciale Terminal Nord.