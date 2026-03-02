Fugge con l’auto rubata, denunciato dopo l’inseguimento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Domenica notte movimentata a Udine, dove un inseguimento tra le vie della zona nord si è concluso con il fermo di un minorenne alla guida di un’auto rubata. Il giovane, classe 2009 e residente in città, è stato denunciato dai Carabinieri per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato in via Tavagnacco, quando una pattuglia in servizio contro i furti in abitazione, ha intercettato un’auto sospetta con due persone a bordo; alla vista dei militari, il conducente ha accelerato tentando la fuga. La Centrale Operativa ha immediatamente inviato in supporto un equipaggio della Sezione Radiomobile e, dopo alcune centinaia di metri sempre lungo via Tavagnacco, il mezzo è stato bloccato.

Oramai in trappola, il conducente ha provato a scappare a piedi ma è stato fermato dopo pochi metri, mentre il passeggero è riuscito a dileguarsi. Dagli accertamenti è emerso che il 17enne, privo di patente, era al volante di un’auto rubata sabato notte a San Michele al Tagliamento. Il veicolo è stato restituito al proprietario, mentre il ragazzo, incensurato, è stato affidato ai familiari.