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Cronaca

Fugge dai carabinieri e si schianta: grave il fuggitivo

E' successo a Lovaris di Spilimbergo.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Ha scalato le marce, ha premuto il piede sull’acceleratore e ha tentato una fuga disperata pur di sfuggire al controllo dei carabinieri. Una scelta folle che, nel primo pomeriggio di ieri, si è trasformata in un grave incidente stradale lungo la strada regionale 464, in località Lovaris a Spilimbergo.

Una Citroen C3 guidata da un 43enne di origini napoletane non si è fermata all’alt imposto dai militari dell’Arma. Ne è nato un concitato inseguimento ad alta velocità terminato nel peggiore dei modi: l’auto del fuggitivo ha invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente con una Ford S-max al volante della quale si trovava un 41enne residente a Sequals.

L’impatto è stato violentissimo e i danni ai veicoli sono apparsi subito ingenti. Ad avere la peggio è stato lo stesso 43enne rimasto intrappolato nella carrozzeria. L’uomo ha riportato seri traumi alla testa, al torace e agli arti, oltre a fratture costali e alle gambe; è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Meno gravi, fortunatamente, le condizioni del conducente della Ford, trasferito in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

La strada regionale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e i rilievi stradali affidati alla polizia locale. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa stesse nascondendo l’uomo per spingerlo a rischiare la vita a una velocità così folle.

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