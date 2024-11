Fugge dopo aver investito una giovane: identificato il “pirata”

Una 20enne è stata investita questa mattina sulle strisce pedonali in via Aquileia a Cervignano. L’auto però si è data alla fuga. Mentre la giovane è stata soccorsa da personale del 118 e condotta in ospedale in condizioni non gravi, i carabinieri hanno avviato le ricerche del pirata della strada.

Grazie ad alcune testimonianze e alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza, è stato identificato e denunciato l’automobilista, sulle cui generalità i militari hanno mantenuto massimo riserbo.