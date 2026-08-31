Fugge in moto e travolge agente: identificato e denunciato

Ha spinto a terra un agente ed è fuggito a tutta velocità su una moto senza targa. È stato identificato e denunciato il cinquantenne residente nel Tolmezzino protagonista dell’episodio avvenuto a luglio lungo le strade di Tolmezzo.

Gli agenti della Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia avevano notato la motocicletta procedere ad alta velocità, rintracciandola posteggiata in una via del centro. Quando il conducente è tornato a riprenderla, si è rifiutato di mostrare i documenti ed è ripartito all’improvviso. Nella fuga ha fatto cadere un operatore, ferito con una prognosi di cinque giorni, riuscendo poi a divincolarsi da un secondo agente.

L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha permesso di risalire all’uomo. Su disposizione della Procura di Udine, la sua abitazione è stata perquisita e la moto sequestrata. Il cinquantenne è stato denunciato, tra l’altro, per lesioni personali e rifiuto di fornire le generalità.