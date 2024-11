Fugge dopo l’investimento: è caccia al pirata della strada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La polizia locale di Pordenone-Cordenons ha acquisito alcuni elementi utili che, insieme a testimonianze e all’incrocio dei dati, potrebbero portare nelle prossime ore all’identificazione e alla conseguente denuncia del pirata della strada che nel tardo pomeriggio di ieri in via vial di Lares, a Cordenons, ha urtato con l’auto un’anziana facendola rovinare a terra. L’automobilista, dopo essersi fermato poco più avanti, è ripartito omettendo quindi di prestare i primi soccorsi.

Con la donna, portata in codice giallo all’ospedale di Pordenone, c’era il marito. Erano usciti di casa per gettare l’immondizia quando, improvvisamente, un’auto ha urtato l’anziana. L’impatto, che non è stato violento, ha comunque fatto vacillare la donna che, dopo aver perso l’equilibrio, è finita a terra riportando vari traumi ed escoriazioni.

L’automobilista, dopo essersi inizialmente fermato, è ripartito. Il marito dell’anziana ha provato a rincorrere la macchina ma è soltanto riuscito ad annotarsi alcuni elementi della vettura. Come il colore, il modello e alcuni tra numeri e lettere della targa. Che poi sono stati forniti agli agenti della polizia locale che, accorsi sul posto per i rilievi, ora stanno cercando di decifrare per arrivare ad identificare il pirata.

E’ trapelato che, al momento, ci sarebbero alcune persone indiziate e che già nelle prossime ore il cerchio potrebbe essere chiuso.