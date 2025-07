Fugge sull’auto appena rubata, fermato minorenne dopo inseguimento

Un ragazzo, che assieme a un complice, poco prima aveva rubato una Mercedes da una villetta a Pasian di Prato, è stato fermato dai carabinieri al termine di un inseguimento sulle strade di Udine.

Tutto è accaduto all’alba di oggi, attorno alle 6, in via Marsala. Alla vista dei carabinieri i due, che si erano impossessati delle chiave dell’auto dopo essere entrati nella villetta, si sono dati alla fuga, ma poco dopo hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi. Uno ha fatto perdere le tracce, mentre il minorenne è stato bloccato e denunciato per concorso in furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.