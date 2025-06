Fuggito in aeroporto a Bologna un marocchino espulso dal Cpr di Gradisca

Proveniva dal Cpr di Gradisca d’Isonzo un 29enne di nazionalità marocchina fuggito ieri all’aeroporto di Bologna, dove era stato portato in esecuzione di un provvedimento di espulsione: l’uomo risulta essere stato rintracciato a fine maggio a Venezia privo di permesso di soggiorno. Era stato dunque espulso, su ordine del prefetto di Venezia, ed accompagnato al Cpr di Gradisca. Ieri il trasferimento da parte delle forze dell’ordine dal centro di permanenza per il rimpatrio gradiscano verso Bologna del 29enne, che però è riuscito a scappare mentre stava per salire sull’aereo ed è attualmente ricercato.