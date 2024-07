Fulmini e vento, focolai sul Carso e a Trasaghis

Alcuni piccoli focolai sono divampati sul Carso e nel comune di Trasaghis a seguito del maltempo che ha caratterizzato la serata di ieri, lunedì 18 luglio, con vento forte e fulmini che si sono abbattuti su diversi alberi.

L’operazione di contenimento delle fiamme e di bonifica bonifica, tra il sentiero Cobolli, il monte Grisa e la località Colludrozza, è durata alcune ore e ha visto coinvolto il Corpo Forestale, le guardie forestali di Duino Aurisina e di Trieste, il personale del Centro didattico naturalistico di Basovizza, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione civile di Sgonico e Trieste. Tra tutti gli interventi, quello sul monte Grisa è stato il più complesso: l’incendio divampato sulla parete della Napoleonica, per cui era necessario un grande quantitativo di acqua, ha richiesto infatti anche l’intervento dell’elicottero.

Attualmente è in corso anche lo spegnimento di un rogo sulle pendici sud del monte Piciat, nel territorio del comune di Trasaghis, in una zona impervia e di difficile accesso. L’elicottero delle Protezione civile regionale, sotto il coordinamento del DOS del CFR appartenente alla Stazione forestale di Attimis, sta effettuando lanci per limitare l’espansione delle fiamme (il rifornimento viene realizzato direttamente nel lago di Cavazzo). Il Corpo forestale regionale sta predisponendo quanto necessario per l’intervento a terra nella giornata di domani.