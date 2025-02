Fumarola (Cisl): “150 situazioni di crisi in Fvg”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La necessità di operare a favore dell’integrazione degli immigrati occupati in Italia, concetto che assume ancor più rilevanza nel giorno del secondo anniversario della strage di Cutro, ma anche la richiesta di garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro e di ridurre il gender gap, esprimendo infine una forte preoccupazione per le politiche della nuova amministrazione Trump. Sono alcuni degli argomenti trattati dalla segretaria nazionale della Cisl Daniela Fumarola, al debutto in questa veste in Friuli Venezia Giulia dopo l’elezione avvenuta un paio di settimane fa, intervenuta a Palmanova nel corso della cerimonia di consegna di 155 attestati di partecipazione a corsi di formazione ad altrettanti tesserati. Centrale però è stato il tema delle crisi aziendali.