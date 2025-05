Fumata bianca, Habemus Papam

Fumata bianca alla quarta votazione. Alle 18.07, i 133 cardinali hanno trovato il successore di papa Francesco.

La prima fumata di oggi, arrivata intorno alle 11,50, era stata di nuovo nera. Poi, alle 18.09, è arrivata la fumata attesa, seguita dall’ovazione dei 15 mila fedeli presenti in piazza San Pietro.

Ancora non si conosce il nome del nuovo Pontefice, lo si saprà quando si sentirà recitare l’ormai famosissima formula latina dell’“Habemus Papam”, che sarà pronunciata dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, dal cardinale Protodiacono, Dominique Mamberti. L’elezione è arrivata al quarto scrutinio dopo le fumate nere di ieri sera e di oggi a mezzogiorno. In piazza San Pietro migliaia di fedeli in attesa delle prime parole del nuovo Pontefice, che dopo la fumata bianca si è recato nella stanza delle lacrime. Qui il primo dei cardinali per ordine e anzianità, o se lui è l’eletto il secondo, a nome di tutto il Collegio degli elettori, ha chiesto, in latino, il consenso dell’eletto con le seguenti parole: “Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?”. E appena ricevuto il consenso, gli ha posto la domanda: “Come vuoi essere chiamato?”. Allora il maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due cerimonieri, ha redatto un documento che attesta l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto. Le indiscrezioni di oggi ad evidenziare in pole position Pietro Parolin, ma crescono Francis Prevost, Jean-Marc Aveline; restano saldi in cima al toto-Papa anche Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi. E poi ci sono gli outsider dei quali si parla poco ma che hanno una grande stima all’interno del collegio dei cardinali, come l’ex capo dei salesiani Angel Fernandez Artime.

Nel video le immagini di Vatican News