Fumata bianca: l’Utic resterà sia a Gorizia che a Monfalcone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Utic non lascerà né Gorizia né Monfalcone. E’ la notizia che i coordinamenti di cittadini attivi sul territorio attendevano da mesi, e da oggi è ufficialmente realtà: nessuno dei due ospedali isontini resterà privo dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, e rimarranno attive in entrambi i nosocomi anche le relative degenze. E’ questa la decisione definitiva presa dalla Regione al termine di un tavolo a Trieste alla presenza del governatore Fedriga e dell’assessore regionale alla Sanità Riccardi dopo un lungo ed articolato confronto con i Comuni del territorio, in particolare quello goriziano che temeva il depauperamento del servizio nel proprio ospedale.

La battaglia goriziana per scongiurare la perdita dell’Utic aveva visto fare nei mesi scorsi fronte comune tra maggioranza e minoranza consigliare, che avevano condiviso un ordine del giorno con cui si chiedeva il mantenimento in città di degenza cardiologica e della stessa Utic, dopo che era stato paventato il trasferimento di quest’ultima nel solo nosocomio di Monfalcone.