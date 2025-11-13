Fumo dalla corriera, studenti evacuati in sicurezza

Piccola disavventura questa mattina per gli studenti a bordo di una corriera sulla linea Codroipo–Udine. Il mezzo di Arriva Udine, a causa di un guasto al freno, ha dovuto effettuare una fermata d’emergenza per una densa colonna di fumo che proveniva dalla ruota anteriore.

Erano poco dopo le 7 quando l’autista, temendo un principio d’incendio, ha arrestato il mezzo e messo in sicurezza i passeggeri come previsto dal protocollo. A bordo c’erano numerosi studenti, che sono stati evacuati in modo ordinato. L’autista ha utilizzato l’estintore sul punto interessato, riuscendo a contenere la situazione. Nessun ragazzo ha subito conseguenze e l’autobus è stato rimosso per verifiche tecniche.