Fumo e gente in fuga dal centro commerciale ‘Corte Smeralda’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fumo e gente in fuga verso l’ora di pranzo da “Corte Smeralda”, alle porte di Udine nord. L’allarme è scattato poco dopo l’una in via Nazionale 41, quando un principio di incendio ha generato allarme in un ufficio amministrativo posto nell’ala nord-ovest del centro commerciale di Tavagnacco, facendo tornare alla mente l’incendio che il 5 aprile del 2022 devastò il vicino ristorante all you can eat ‘To Sushi’, riaperto solamente lo scorso marzo dopo una lunga ristrutturazione.

I pompieri sono arrivate in forze dopo la richiesta di aiuto, seguiti dai sanitari, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. Fortunatamente il personale del 118 non ha dovuto assistere nessun intossicato. Tutto il personale presente era già uscito dallo stabile autonomamente. Le cause della combustione sono al vaglio dei vigili del fuoco del Comando di Udine, ma è probabile che l’innesco sia partito da un quadro elettricostato a causa di un cortocircuito o del surriscaldamento di qualche elemento. Contenuti i danni.