Fumo in una scuola primaria, evacuati quasi cento bambini

La presenza di fumo all’interno dei locali della scuola primaria di Prata di Pordenone ha fatto scattare l’allarme antincendio e l’immediata evacuazione dell’edificio. Il segnale acustico è entrato in funzione intorno alle 13.40, facendo intervenire i Vigili del fuoco del comando di Pordenone.

All’arrivo dei pompieri l’evacuazione era già stata completata: 96 alunni, sei insegnanti e due addette alla cucina si trovavano nell’area di raccolta prevista dal piano di sicurezza dell’istituto. Dopo aver verificato l’assenza di persone all’interno, i soccorritori hanno individuato l’origine del fumo in un’apparecchiatura elettrica interessata da un corto circuito, subito isolata e messa in sicurezza.

I successivi controlli hanno escluso la presenza di sostanze nocive nei locali. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici comunali e la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.