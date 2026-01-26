Fumogeni durante Udinese-Milan, assolti due tifosi friulani

Assolti con la formula perché il fatto non sussiste. E’ la sentenza con la quale il giudice del Tribunale di Udine Mauro Qualizza ha riconosciuto l’innocenza di due tifosi friulani – Fabrizio Vuerich, 39 anni di Gemona, e Igor Grassi, 28 anni di Tolmezzo – accusati di aver lanciato oggetti in grado di creare pericolo alle persone, ovvero alcuni fumogeni, durante l’incontro Udinese-Milan del 20 gennaio 2024.

Una partita passata alla storia non tanto per il risultato, 3 a 2 per i rossoneri, quanto per gli insulti razzisti all’indirizzo del portiere milanista Mike Maignan.

Nella sua arringa, il loro difensore, l’avvocato Giovanni Adami, ha sostenuto che i suoi assistiti avevano solamente appoggiato i fumogeni sulla gradinata del Friuli e che non si trattava di ordigni pericolosi.

I due friulani erano stati anche oggetto di un Daspo di 1 anno e 6 mesi, già integralmente scontato.