Il Friuli saluta il decano delle barbatelle, sabato l’addio al cavalier Mario Pinat

L’ultimo saluto a Mario Pinat, decano delle barbatelle, si terrà sabato 12 ottobre, alle 11, nella Chiesa Madre di Perteole (Ruda). Il Cavaliere della Repubblica è mancato martedì scorso a 93 anni all’ospedale di Udine, durante una visita di controllo.

Con la sua azienda vivaistica e viticola di Perteole, Pinat si era specializzato nella produzione di barbatelle che esportava in tutto il mondo.

La morte di Mario Pinat ha destato grande cordoglio in tutta la regione. Tra le tante attestazioni arrivate alla famiglia, anche quella del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Con la scomparsa di Mario Pinat, il Friuli Venezia Giulia perde un esempio di laboriosità e dedizione”, ha riferito il governatore in un post di cordoglio pubblicato sui suoi social.

Il decano lascia due figli, Bruna e Bruno Augusto, e l’amata nipote che lo aveva reso bisnonno. Il caro Mario potrà essere salutato presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Udine venerdì 11 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Un Santo Rosario, inoltre, verrà recitato nella Chiesa di Perteole, venerdì 11 ottobre alle ore 18:00.