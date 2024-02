Ultimo saluto a Matteo Pittana, centinaia di rose bianche nel Duomo di Gemona

“Nessuno di noi ha il potere di cambiare la realtà, nessuno di noi ha il potere di cambiare quanto è successo.” Si è aperta così l’omelia di don Michele Sibau per il funerale di Matteo Pittana, il ventenne rimasto ucciso nell’incidente avvenuto nella notte di dieci giorni fa a Gemona. E il duomo gemonese ha accolto centinaia di persone per l’ultimo saluto al ventenne, con in prima fila mamma Rosita, papà Luca e il fratello più piccolo.

Gli amici di Matteo hanno atteso con una rosa bianca in mano la bara del giovane, arrivata mezz’ora prima della funzione funebre per permettere a tutti di dargli l’ultimo saluto. Presenti il sindaco di Gemona Roberto Revelant, che ha deciso per il lutto cittadino nella giornata di oggi, e l’assessore regionale Barbara Zilli.