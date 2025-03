“Non piangete sulla mia tomba, io non sono lì”: sono le parole dei versi degli indiani navajo scelti dalla mamma di Marco Degli Uomini per l’ultimo saluto al suo campione. Erano in centinaia a Tolmezzo per l’addio al ragazzo morto, a 18 anni, domenica scorsa dopo una caduta mentre sciava sullo Zoncolan. Un minuto di silenzio in memoria di Marco sarà osservato in tutte le gare sciistiche che si disputeranno oggi.