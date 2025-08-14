  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
giovedì 14 Agosto 2025
Cronaca
Prevista tanta musica e iniziative anche nel weekend

Fuochi d'artificio per il Ferragosto di Grado

Sold-out di presenze in spiaggia
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grande attesa a Grado per un Ferragosto che si annuncia davvero pirotecnico in tutti i sensi. Mentre in spiaggia in questa torrida settimana di metà agosto si registra il sold-out di ombrelloni e lettini, la città balneare isontina si accinge a vivere la giornata-regina dell'estate con una ricca serie di eventi in calendario. Mentre in zona spiaggia-vecchia resta sempre attivo il Luna Park che quest'anno fa bella mostra di sé a due passi dal mare, alla diga Nazario Sauro dalle 20 del 15 agosto ecco il varietà live a ingresso gratuito "Tutti sotto il palco". Alle 23 avrà inizio dal mare il tradizionale spettacolo pirotecnico e musicale, visibile dal litorale, sia dal lungomare della diga Nazario Sauro sia dalla spiaggia GIT. Ma gli eventi proseguiranno anche nella giornata successiva al Ferragosto: sabato 16 previste infatti, con partenza alle ore 21, visite guidate alla scoperta del meraviglioso centro storico di Grado gratuite se possessori di FVGCard. Le lingue disponibili per il tour guidato sono italiano e inglese. Per tutelare la sicurezza di cittadini e ospiti, il giorno di Ferragosto e tutte le domeniche del mese, dalle 9 alle 12.30, il centro storico resterà chiuso al traffico.

