Fuoco incrociato tra Iran e Israele, preoccupazioni anche in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fuoco incrociato tra Iran e Israele. Numerose esplosioni tra Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Nella notte l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano. Cresce l’apprensione per decine di nostri corregionali che vivono, lavorano o sono in vacanza nelle aree interessate. Così come preoccupano anche le ripercussioni economiche, in relazione al prezzo del petrolio e dell’energia. Ne ha parlato questa mattina a Udine l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.