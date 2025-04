Corriera imbrattata e danneggiata: due minori nei guai

Ammontano a 6 mila euro i danni che due minorenni hanno causato all’interno di una corriera di linea extraurbana, in servizio nella tratta Gemona-Tolmezzo.

La Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia ha individuato i due responsabili: un ragazzo di quindici anni e un suo amico di diciassette anni, residenti nei comuni della conca tolmezzina. I due sono ritenuti i responsabili del danneggiamento e dell’imbrattamento causato ad un autobus a due piani: oltre ad aver imbrattato alcuni sedili con diverse scritte, la coppia ha rotto i braccioli di diversi posti a sedere, la protezione in plastica di un sedile e strappato circa 5 metri di moquette dalla cappelliera. A seguito dei danni, per consentire le riparazioni, il mezzo è stato sospeso dal servizio per diversi giorni.