Fuori strada con l’auto, due incidenti nella notte

Tra la serata di ieri e la notte ci sono stati due incidenti stradali. Il primo è accaduto in via Codroipo a Latisana, poco prima delle 22. Il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e schiantandosi su un palo. A soccorrerlo, oltre al 118 anche i vigili del fuoco di Latisana e i carabinieri. Alle 4.15 nell’abitato di Portis, in Comune di Venzone, c’è stata un’altra fuoriuscita autonoma. La conducente, rimasta incastrata nelle lamiere è stata estratta dai vigili del fuoco di Gemona e poi presa in carico dai sanitari. Sul posto i carabinieri di Tolmezzo.