Furgone a fuoco, i pompieri salvano le tubature del gas

Un furgone è andato a fuoco, questa mattina, in via Monte Nero a Codroipo. Numerose le telefonate giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco, che ha inviato sul posto tre squadre.

I pompieri hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme, che stavano lambendo il contatore del gas esterno ad uno stabile. Indossati gli autorespiratori, hanno attaccato l’incendio su due fronti: da una parte per raffreddare e proteggere il contatore e la tubatura del gas e dall’altro lato per estinguere l’incendio del furgone.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo bruciato e di tutta l’area circostante.