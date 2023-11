Furgone sospetto a Gorizia: all’interno 6 clandestini cingalesi

Due passeur cingalesi sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato di Gorizia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tutto è nato dal transito in via Trieste di un furgone sospetto. All’interno, gli agenti hanno trovato 6 connazionali dell’autista e del passeggero, tutte rannicchiate e prive di idoneo titolo per soggiornare all’interno del Territorio Nazionale.

La coppia, di 50 e 35 anni, era inoltre in possesso di 1300 euro in contanti, verosimilmente frutto delle attività di trasporto.

I due passeur sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il denaro rinvenuto nel corso della perquisizione ed il furgone in uso agli indagati sono stati sottoposti al vincolo del sequestro penale.