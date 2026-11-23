Un boato improvviso e i cristalli che vanno in frantumi proprio mentre i ragazzi stavano rientrando da scuola. Momenti di apprensione oggi pomeriggio, alle 14, in via Pradego a Caneva, dove uno scuolabus è stato urtato da un furgone in manovra. Il bilancio, fortunatamente contenuto rispetto alla dinamica, è di cinque studenti delle medie portati in ospedale per lievi escoriazioni.

A bordo del mezzo, gestito dalla ditta Eurotours, viaggiava una trentina di giovanissimi passeggeri, tutti alunni iscritti dalla prima alla terza media. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi di legge e per gestire la viabilità, all’origine dello scontro ci sarebbe una distrazione: un giovane alla guida di un furgone, impegnato in una manovra di retromarcia, non si sarebbe accorto del sopraggiungere del pullman.

L’impatto tra i due veicoli ha provocato l’esplosione dei vetri laterali dello scuolabus, generando attimi di comprensibile panico tra i ragazzini seduti all’interno. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono giunti i soccorsi sanitari – con due ambulanze, l’automedica e una squadra dei vigili del fuoco – per verificare le condizioni dei passeggeri.

Nonostante la violenza dell’urto e le schegge di vetro, le conseguenze fisiche sono state minime: cinque studenti hanno riportato alcune escoriazioni non gravi e sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti e le medicazioni del caso. Completamente illesi, invece, tutti gli altri compagni di viaggio, che hanno potuto fare rientro a casa, con i genitori, dopo lo spavento iniziale.