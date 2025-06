Furgoni in piazzale dell’Agricoltura presi di mira: 6 furti in 2 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sei furti in meno di due mesi tra i furgoni e i camion posteggiati in piazzale dell’Agricoltura nella Zona Annonaria di Udine. L’ultimo è avvenuto ieri, il terzo negli ultimi 30 giorni. E’ la situazione che subiscono alcuni operai delle ditte che si recano al Mercato agroalimentare all’ingrosso o i clienti di chi posteggia i mezzi per recarsi nelle attività attigue a Udine Mercati.

I ladri manomettono i portelloni dei mezzi anche utilizzando degli jammer. Rubano di tutto, merce e qualsiasi attrezzo da lavoro gli capiti sotto tiro. Questo quanto ci racconta il titolare del ‘Ristorante al Mercato’, Kevin Gaddi, sempre più preoccupato di perdere avventori.

L’esercente ha già allertato il Comune di Udine e la Polizia locale chiedendo di installare telecamere per la videosorveglianza dell’area pubblica. Nel frattempo, però, è corso ai ripari: ha assoldato un vigilante per sorvegliare i veicoli posteggiati all’esterno della sua attività.