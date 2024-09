Furgoni rubati: a Tarvisio il punto di passaggio verso la Polonia

Attraversavano il confine di stato di Tarvisio per piazzare in Polonia i furgoni rubati prevalentemente in Toscana, Romagna e Marche. Non prima di averne alterato i documenti o parti del mezzo. Poi, una volta all’estero, venivano venduti, in cambio di denaro o di autovetture, da una ditta specializzata nella vendita di ricambi per Iveco Daily.

Protagonisti, ritenuti responsabili di furto, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità materiale ed uso di atto falso, sei uomini, di età compresa tra i 24 e i 66 anni, originari della provincia di Foggia, che sono stati arrestati dai carabinieri di Livorno dopo l’ordinanza del gip del tribunale labronico.

La svolta nelle indagini, avviate nel 2023 dopo la denuncia da parte della Confederazione nazionale dell’artigianato di un’anomala impennata di furti di furgoni nel Livornese, è arrivata il 30 gennaio di quest’anno quando due degli indagati sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto perché bloccati dai carabinieri a Tarvisio, prima dell’ingresso in Austria, alla guida di due furgoni proventi di furto. I due mezzi avevano il telaio contraffatto, mentre targhe e documenti di circolazione erano stati clonati. Un riscontro importante nell’attività investigativa, che ha consolidato il grave quadro probatorio e che è stato condiviso e cristallizzato nel provvedimento emesso dal gip del tribunale di Livorno. GUARDA IL VIDEO