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Cronaca

Furia Davis contro Dossena: “Mi ha chiamato scimmia”

Francesca Spangaro
Autore: Francesca Spangaro

Finale di gara a Cagliari. Gueye firma il due a zero e subito corre da Davis, come tutta la squadra. Non è un grazie per l’assist ma un sostegno al giocatore che di lì a poco lascerà il campo furioso, portato via a forza da Padelli. Non è stata una festa il rientro in campo dopo l’infortunio del numero 9 bianconero, che poco prima del raddoppio aveva richiamato in modo veemente l’arbitro per denunciare insulti razzisti ai suoi danni, prendendosi un cartellino giallo poi ritirato dal direttore di gara. Ma la bagarre è continuata, in particolare contro Dossena, e ieri sera sui social l’attaccante non le ha mandate a dire, formulando la sua denuncia in una storia sui suoi social. Sotto la foto dell’avversario scrive: “questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la lega serie A faccia qualcosa a riguardo ma vedremo”. Sulla vicenda e sempre su Instagram anche Zaniolo, che però non fa nomi: “Il collega (se si può definire tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno per il suo colore della pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio” scrive il numero dieci bianconero. Prima era stato Karlstrom a parlare di insulti razzisti, poi era arrivata una nota della società bianconera per esprimere “massima solidarietà e pieno supporto a Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. Udinese Calcio – chiude la nota – tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia”. E’ arrivata poi anche la replica di Dossena, ancora una volta via social: “Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. É un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un’altra persona, un collega con un insulto di quel tipo. È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione”.

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