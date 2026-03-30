Furibonda lite in centro a Pordenone, denunciati due stranieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa con due denunce a piede libero per lesioni aggravate la notte di violenza che tra sabato e domenica ha interessato il cuore di Pordenone. Protagonisti un 28enne senegalese e un 19enne del Burkina Faso, residenti a San Vito al Tagliamento, che si sono affrontati a colpi di chiave inglese e bottiglie di vetro.

Oltre all’accusa di lesioni, la posizione del 28enne si è aggravata durante i controlli: l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale, rimediando una seconda denuncia per immigrazione clandestina. Nonostante i due contendenti non abbiano sporto querela, i carabinieri del Radiomobile hanno proceduto d’ufficio dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti attraverso le telecamere di sorveglianza.

I militari, supportati dalla polizia di stato e dai colleghi dalla stazione di Azzano Decimo, erano intervenuti, in piazzetta Bertossi, di fronte all’hotel Minerva, in piazza XX Settembre, due volte in poco più di un’ora. Dieci minuti dopo la mezzanotte, davanti alla sala scommesse Sisal Matchpoint, per un primo scontro che era terminato con la fuga dei coinvolti all’arrivo delle pattuglie. La seconda volta, all’1.10, i due, tornati nella piazzetta, sono stati protagonisti di una nuova colluttazione. Si sono colpiti diverse volte, impugnando una bottiglia di vetro il 19enne e una chiave inglese il 28enne. Una decina di giovani hanno tentato di dividerli. I baruffanti sono stati intercettati dai carabinieri in piazza Ellero. Erano in evidente stato di alterazione alcolica. Trasportati al pronto soccorso, il 28enne ha riportato una ferita alla testa ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

La chiave inglese utilizzata durante l’aggressione è stata sequestrata. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha già disposto un ulteriore rafforzamento dei presidi nelle aree calde del centro per frenare gli episodi di degrado urbano.