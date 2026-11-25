Trecentomila euro sul piatto, un solo giorno per presentare le domande e una novità che finora era rimasta fuori dai radar: i condomini. Il Comune di Pordenone rilancia sul fronte sicurezza, considerato anche che il fenomeno dei furti continua a destare preoccupazione tra i cittadini, con un doppio bando per rimborsare le spese già sostenute quest’anno.
Lo stesso bando per la concessione di contributi a favore di terzi – destinato all’acquisto, all’installazione e al potenziamento di dispositivi di sicurezza – è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, mentre le domande andranno presentate domani.
La misura riguarda spese già sostenute nell’arco dell’anno ed è stata definita una linea contributiva fortemente richiesta dalla cittadinanza, realizzata anche grazie al sostegno della Regione.
Finora, ciascun condomino poteva presentare domanda esclusivamente a valere sul bando rivolto ai privati, ma non per gli interventi sulle parti comuni. Con l’amministrazione Basso viene, invece, introdotta una seconda linea contributiva, dotata di un fondo minore e regolata da un bando dedicato.