Furti: a Porcia rubati gioielli, a Spilimbergo fallito il colpo in azienda

Un furto tentato e un altro consumato nella Destra Tagliamento. Quello riuscito ai ladri è avvenuto a Porcia, in via del Maj, ed è stato scoperto dai proprietari di un’abitazione che è stata messa a soqquadro. I malviventi, dopo essersi introdotti da una finestra, hanno fatto razzia di gioielli. Il danno è ancora in fase di quantificazione.

A Spilimbergo, invece, ignoti hanno tentato di introdursi nello stabilimento della Boss Tecnologies nella zona industriale della città del mosaico. Hanno tentato di aprire la porta d’ingresso ma, non riuscendoci, sono dovuti fuggire. In entrambi i casi indagano i carabinieri.