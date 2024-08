Furti in abitazione a Ferragosto tra Udine e Tavagnacco: bottino da oltre 150mila euro

Furti in abitazione, bottino da record nella settimana di Ferragosto: rubati tra Udine e Tavagnacco beni per oltre 150mila euro. Si tratta di tre episodi, denunciati oggi ai carabinieri dai padroni di casa al rientro dalle ferie. Il primo è avvenuto a Udine tra le 14 e le 18 di venerdì scorso. I ladri sono entrati in casa di un uomo di 70 anni, senza apparente effrazione, e hanno rubato orologi e monili per un valore di 50mila euro. Il secondo furto è avvenuto tra il 3 e il 19 agosto a Tavagnacco, dove i malviventi hanno forzato la porta di casa di una donna e prelevato orologi rolex, gioielli e vestiti per un valore di 100mila euro. Il terzo colpo è stato messo a segno sempre a Tavagnacco, nell’abitazione di un 26enne. Anche in questo caso i ladri hanno rubato orologi e gioielli. Il danno è ancora in corso di quantificazione.