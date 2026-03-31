Furti attrezzi da lavoro, operazione dei Carabinieri

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I carabinieri di Udine hanno rinvenuto in un campo agricolo nella periferia ovest della città attrezzature da lavoro rubate nei giorni scorsi da un furgone, parcheggiato in una via di Tavagnacco.
I carabinieri di Udine hanno rinvenuto in un campo agricolo nella periferia ovest della città attrezzature da lavoro rubate nei giorni scorsi da un furgone, parcheggiato in una via di Tavagnacco.
I ladri avevano forzato il portellone del mezzo in pieno giorno, asportando sette cassette di attrezzi contenti utensili per un valore di circa 17mila euro.