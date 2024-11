Sette furti tra Bassa e Friuli centrale, il danno complessivo ammonta a circa 100 mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una serie di furti ha colpito il basso e centro Friuli tra il pomeriggio di ieri e questa notte, per un valore complessivo di oltre 100 mila euro rubati tra contanti e monili in oro. I raid, sui quali stanno indagando i Carabinieri, potrebbero essere tra loro collegati: la tecnica con cui sono stati messi a segno i colpi è stata la stessa. Dopo aver forzato degli infissi, i ladri si sono introdotti grazie anche all’oscurità all’interno delle abitazioni: prese di mira una casa a Rivignano-Teor, dove oltre a dell’oro sono stati rubati 450 euro in contanti, mentre a Latisana si sono verificati due episodi, in uno dei quali ad essere asportati sono stati monili per circa 10 mila euro. Il danno più ingente è stato subito da una famiglia di Sedegliano: ignoti sono penetrati all’interno di un’abitazione forzando un finestra grazie all’utilizzo di una flex e di una chiave inglese. Una volta all’interno hanno asportato denaro e monili per circa 50 mila euro in tutto. Ingente anche la refurtiva di un colpo verificatosi a Tavagnacco: una cassaforte a muro è stata forzata tramite l’utilizzo di una smeriglatrice, prelevati circa 40 mila euro tra contanti e monili d’oro. Altri due colpi si sono verificati a Campoformido e nuovamente a Sedegliano: in quest’ultimo caso sono stati rubati circa 3 mila euro in monili d’oro.