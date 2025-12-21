Furti, caccia ai ladri dall’alto. Si alza anche l’elicottero

I carabinieri danno la caccia ai ladri anche dall’alto. Contro il fenomeno dei furti in abitazione, che nella Destra Tagliamento non accenna a dare tregua, i militari, impegnati nell’attività con diverse pattuglie, hanno avuto il supporto dell’elicottero appartenente all’elinucleo carabinieri di Belluno.

Il velivolo, per quasi due ore, ha sorvolato a bassa quota i centri abitati di Azzano Decimo, Brugnera e Sacile, e illuminato le zone più buie con un faro. In costante contatto radio con le pattuglie su strada che, contemporaneamente, hanno perlustrato le zone residenziali del territorio, fermando e controllando eventuali persone sospette.