Furti in casa: Codroipo presa di mira dai ladri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Raffica di furti a Codroipo. Nella sola giornata di ieri ne sono stati messi a segno cinque, almeno di quelli denunciati ai carabinieri. Tre sono stati commessi nello stesso condominio, in via della Segheria, dove sono stati presi di mira altrettanti appartamenti. I ladri, che hanno agito attraverso l’effrazione di porte e finestre, hanno rubato denaro contante e gioielli.

Probabilmente la stessa banda è stata protagonista, sempre a Codroipo, di altri due furti in appartamento. Il primo è stato commesso in via Ampezzo, l’altro in via Latisana. Qui i ladri non si sono accontentati dei preziosi che hanno trovato ma anche rubato anche generi alimentari.

Un furto è avvenuto pure a Manzano. Da un’abitazione sono spariti soldi e preziosi per un valore complessivo di 5mila euro.

Raffica di colpi anche nella Destra Tagliamento, con diverse abitazioni che sono state svaligiate tra San Vito al Tagliamento, Casarsa e Fiume Veneto.

Massima attenzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato una serie di iniziative per contrastare proprio il dilagante fenomeno dei furti in casa.