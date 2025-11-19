Furti con ladri acrobati e bande organizzate, come difendersi

Con l’arrivo dell’autunno e l’accorciarsi delle giornate, i ladri tornano a colpire con più frequenza tra le 17 e le 20, quando case e appartamenti si svuotano per commissioni e attività pomeridiane. Anche la provincia di Udine non fa eccezione, registrando un significativo picco di effrazioni che, tra il ponte di Ognissanti e l’Epifania, rendono case e appartamenti vulnerabili. Le aree residenziali più colpite a Udine sono quelle vicine al centro. I ladri non disdegnano l’audacia: in diversi casi, infatti, sono stati usati metodi da “ladri acrobati” che salgono lungo le grondaie per raggiungere terrazze o finestre al primo piano.

A rendere lo scenario ancora più preoccupante è la natura dei gruppi in azione. «Sono bande molto organizzate, dei veri e propri trasfertisti», spiega l’esperto di sicurezza Marco Cavalli, security manager di Md Systems spa. Anche quando entrano a volto coperto, «le telecamere possono rilevare postura, camminata o tatuaggi». Per Cavalli la chiave è la prevenzione: «La videosorveglianza urbana dovrebbe essere dotata di algoritmi per analizzare comportamenti sospetti. Servono progetti di ampio respiro: oggi abbiamo zone ben controllate e intere aree completamente scoperte».

Il problema, però, non è solo tecnologico ma umano: «Chi controlla le telecamere di notte? L’attenzione cala. Bisogna introdurre alert automatici che avvisino in tempo reale. Sono strumenti predittivi che altrove riducono drasticamente i furti».

Accanto ai sistemi intelligenti, restano decisive le buone abitudini: chiudere sempre porte e finestre, illuminare gli accessi, evitare di lasciare in vista gioielli e contanti. E soprattutto ricostruire una rete di vicinato attenta, perché la sicurezza – ricorda l’addetto ai lavori – «si difende insieme, giorno per giorno, una casa alla volta».