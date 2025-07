Furti, continua l’ondata: rubate due pistole, presa di mira una ditta

Non si arresta l’ondata di furti in Friuli. Ieri sera i ladri hanno colpito un’abitazione a Basiliano dalla quale, dopo essere riusciti a sventrare una cassaforte, hanno rubato denaro per mille euro e due pistole: una calibro 45 a tamburo e una calibro 9 semiautomatica con tanto di munizioni. A denunciare l’episodio il proprietario della casa, un uomo di 68 anni, che ha sporto denuncia ai carabinieri.

Ladri in azione, nella notte, anche a Latisana. E’ stata presa di mira un’azienda dalla quale sono stati rubati 5mila euro. Indagano i carabinieri.