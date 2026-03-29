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Cronaca

Furti di catenine a Lignano, condannato a quasi 4 anni di reclusione

Strappò le catenine a due minorenni nell'estate 2023
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il gup di Udine Giulia Pussini ha condannato con il rito abbreviato un cittadino marocchino di 25 anni a 3 anni e 8 mesi di reclusione per furto con destrezza, furto con strappo e lesioni. Tutto è accaduto a Lignano. Stando alle imputazioni, nel giugno 2023 il giovane avvicinò due minorenni e strappò loro la catenina che portavano al collo, in un caso ferendo la vittima. Poi cercò di prendere la catenina a un terzo ragazzo, che però seppe bloccarlo. Degli stessi reati era accusato anche un cittadino marocchino di 24 anni, difeso dall’avvocato Guido Galletti, che è stato però assolto.

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