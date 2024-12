GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Droni e telecamere intelligenti per contrastare l’ondata di furti che, da settimane, vengono commessi nella Destra Tagliamento e, in particolare, nell’Azzanese. La nuova strumentazione tecnologica è stata esibita oggi, ad Azzano Decimo, in occasione della presentazione del calendario annuale regionale della polizia locale.