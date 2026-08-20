Furti e rapine sui treni regionali, denunciati 3 giovani

Furti e rapine hanno colpito negli ultimi mesi la linea ferroviaria Udine-Venezia, mettendo a dura prova la sicurezza dei pendolari. L’intervento degli agenti del Compartimento della Polfer di Trieste e della Questura di Pordenone ha tuttavia permesso di individuare e denunciare a piede libero tre responsabili, mentre restano attive le ricerche per un quarto complice.

Il primo episodio ha visto protagonisti due giovani nordafricani a bordo di un regionale veloce diretto a Venezia. Dopo aver puntato un passeggero, all’altezza della stazione di Pordenone gli si sono scagliati contro per strappargli la catenina d’oro dal collo. La vittima ha opposto resistenza proteggendosi il collo ed evitando il furto, costringendo i due alla fuga. Pochi giorni dopo, uno dei malviventi ci ha riprovato con un nuovo complice sul regionale Venezia-Udine: mentre quest’ultimo faceva da palo alla porta del vagone, il primo si è scagliato su un viaggiatore strappandogli la collana d’oro prima di dileguarsi alla fermata di Casarsa.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza di bordo e la profonda conoscenza del territorio da parte della polizia hanno consentito di identificare rapidamente i responsabili, già noti alle forze dell’ordine. L’autore principale dei due colpi è stato fermato una prima volta alla stazione di Pordenone e nuovamente rintracciato a dicembre all’autostazione cittadina per la notifica degli atti penali. Nel centro storico di Pordenone è stato invece bloccato il complice della rapina consumata a Casarsa. Per loro sono scattate denunce per furto, rapina, concorso in reato e per aver agito su mezzi di trasporto pubblico.

Un ulteriore colpo è stato sventato sempre sul regionale Veloce Udine-Venezia, dove un 32enne nordafricano ha sottratto il portafoglio dal bagaglio di una viaggiatrice. Segnalato da un altro passeggero, l’uomo è stato identificato tramite la videosorveglianza e denunciato, mentre la refurtiva è stata recuperata sul treno.